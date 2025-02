Motoqueiro empina moto e mata criança de 8 anos na Bahia

Suspeito fugiu sem prestar socorro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um menino de 8 anos morreu depois que foi atingido por um homem que empinou uma motocicleta na noite de domingo, 2, na Avenida Prefeito Olimar Oliveira Rodrigues, em Caetité, no sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, o pai da criança, um idoso de 64 anos, também foi atingido e ficou ferido. O motociclista fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o g1, uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi ao local e atendeu as vítimas. O idoso teve uma fratura na perna e escoriações. Já o menino, com lesões mais graves, não resistiu aos ferimentos.

O acidente é investigado pela delegacia de Caetité. O motociclista não foi identificado até a última atualização desta reportagem.