Vizinhos: suspeito de matar idoso na Bahia é preso no Espírito Santo

O crime aconteceu na sexta-feira, 31 - Foto: Ilustrativa: Divulgação - Ascom/PCBA

Um homem, suspeito de matar o idoso Abelardo Marques de Oliveira, de 70 anos, na última quinta-feira, 30, em Teixeira de Freitas, foi preso no domingo, 2, na cidade de Linhares, no Espírito Santo. O suspeito era vizinho da vítima.

O corpo do idoso foi localizado na sexta-feira, 31, em sua residência no bairro Ulisses Guimarães, com perfurações provocadas por golpes de faca. Logo após o crime, equipes policiais seguiram as marcas de sangue e chegaram à casa do suspeito. No imóvel foram encontrados outros vestígios de sangue.

Segundo a Polícia, durante as investigações, foram colhidas oitivas e outros elementos que indicavam a autoria do assassinato, motivado por constantes desentendimentos entre os envolvidos.

Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária, o suspeito confessou o homicídio e alegou que vinha sofrendo constantes provocações verbais e ameaças de morte. O homem também indicou o local onde descartou a faca e o facão utilizados no crime.

“Ele premeditou tudo. Disse que amolou cuidadosamente as armas brancas e esperou Abelardo dormir, momento em que foi até a residência do idoso e o atacou”, destacou o coordenador regional de Teixeira de Freitas, delegado Moisés Damasceno, acrescentando que a vítima respondia processo por crime sexual e usava tornozeleira eletrônica.

A prisão foi realizada por equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Extremo Sul), do Pronto Emprego da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo. O suspeito foi recambiado para Teixeira de Freitas, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.