Jovem morre após carro capotar em rodovia no sul da Bahia

Lucas chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Potiraguá - Foto: Reprodução | Blog do Eddy

Um homem de 20 anos, identificado como Lucas Amaral Lacerda, morreu em um acidente de carro na BA - 270 na cidade de Potiraguá, no sul da Bahia. O acidente teria acontecido após o jovem perder o controle do carro que dirigia na madrugada de domingo, 2.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi arremessado por aproximadamente 20 metros. Lucas chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Potiraguá e depois conduzido para outra unidade de saúde em Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Potiraguá lamentou a morte. Confira:

"Manifestamos nosso profundo pesar pelo falecimento de Lucas Amaral Lacerda. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda.

A familia Amaral e Lacerda tem uma trajetória marcada pelo compromisso com Potiraguá, sendo referência em dedicação, respeito e serviço à comunidade. Os bons momentos de Lucas seguirão vivos na memória e no coração de todos os potiraguenses.

Em respeito, fica decretado luto oficial de três dias no município. Além disso, informamos que a próxima segunda-feira, 03 de fevereiro, será ponto facultativo para as repartições públicas municipais.

Nossos sentimentos a todos que sofrem com essa perda".