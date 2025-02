Ultrapassagem indevida causou acidente com seis mortes na Bahia

Sétima vítima ficou gravemente ferida - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O acidente entre uma carreta bitrem e dois carros na BR-110, em trecho da cidade de Antas, na Bahia, foi provocado por uma ultrapassagem indevida, de acordo com investigações iniciais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A batida, que aconteceu na tarde de quarta-feira, 29, deixou seis pessoas mortas, entre elas três crianças. Uma sétima vítima ficou gravemente ferida.

Segundo a PRF, a carreta transitava sentido Paulo Afonso quando colidiu com os dois veículos menores que vinham no sentido contrário. As vítimas viajavam nos veículos de passeio, sendo dois deles o motorista e o passageiro, além de outros quatro no outro carro. As informações são do G1.

O motorista da carreta fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi localizado. Não há informações sobre as causas do acidente.