Sobrevivente de acidente que deixou seis mortos ficou seis horas nas ferragens

Sétima vítima ficou gravemente ferida - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O acidente que deixou seis mortos na cidade de Antas, a 300 km de Salvador, teve uma pessoa sobrevivente que ficou preso por seis horas nas ferragens do carro onde viajava. A divulgação foi do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, CBM-BA, nesta quinta-feira, 30.

De acordo com os bombeiros militares, após ser removido do carro, a pessoa que sobreviveu foi deixado sob os cuidados de uma equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhado logo depois para o Hospital de Ribeira do Pombal, que fica na mesma região. O estado de saúde do sobrevivente não foi detalhado.

Entenda o que aconteceu:

No acidente, dois carros e uma carreta colidiram no km 122 da BR-110, deixando o trecho temporariamente interditado. O motorista da carreta fugiu sem prestar socorro.

As vítimas estavam todas nos veículos menores:

- um carro estava ocupado por duas pessoas, motorista e passageiro, que morreram no local

- o outro tinha cinco ocupantes, quatro morreram, incluindo três crianças, e um ficou gravemente ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santo Amaro, responsável pela apuração, aponta que a batida ocorreu por conta de uma ultrapassagem indevida, onde um dos carros foi realizar a manobra e bateu de frente com o caminhão. Após isso, o motorista do caminhão perdeu o controle e bateu no outro carro, que ficou em baixo da cabine do veículo.