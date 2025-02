Diocese de Camaçari faz encontro com gestores municipais

- Foto: Divulgação

A Diocese de Camaçari promoveu, na manhã desta quinta-feira, 30, um café da manhã com autoridades dos municípios pertencentes ao território diocesano. A manhã de convivência reuniu o bispo diocesano, Dom Dirceu de Oliveira, representantes do clero e gestores municipais. O encontro aconteceu no Centro Diocesano São João Paulo II e teve como objetivo o conhecimento mútuo e o fortalecimento dos laços, tomando consciência da missão de cuidar e promover o bem comum.

Marcado por momentos de orações, cânticos e partilhas, o Cônego Euclides Moreira contextualizou como a Igreja está organizada pastoral e territorialmente, além de apresentar o histórico da presença eclesial nesse território até a constituição da Diocese de Camaçari, em 2011.

Em sua mensagem, Dom Dirceu reforçou a motivação do encontro "A Palavra de Deus nos ensina a orar por aqueles que nos dirigem. Este é um dos objetivos deste nosso encontro." Ele também destacou alguns pilares inspirados nos ensinamentos do Papa Francisco, ressaltando a importância do diálogo, apesar das diferenças, e recordando que todos são irmãos.

O bispo também convidou a sociedade a motivar o apoio às famílias, para que cumpram sua missão de educar, cuidar, dar limites e ensinar a fé. Falou ainda sobre o cuidado com a Casa Comum, o meio ambiente, pois a criação é obra de Deus e foi confiada aos nossos cuidados. Além disso, destacou a necessidade de atenção aos mais pobres.

"Estamos aqui para nos conhecermos e tomarmos consciência da nossa missão. Agradeço a presença dos senhores" . Ele também assegurou apoio e orações no que for possível: "Contem com nossas orações e nossa ajuda quando se tratar do bem comum".

O evento contou com a participação de Cônego Osmar Júnior, Pe. Milton Santos, Pe. Valmir Miranda, Pe. Carlos Fernando Dias, Pe. Reinaldo Balbino, Pe. Igor Gonçalves, Cônego Euclides e Pe. Alex Almeida.

Entre as autoridades públicas, estiveram presentes de Camaçari: o Prefeito Luiz Caetano e a vice-prefeita Pastora Dea, acompanhados de secretários municipais; o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Niltinho Maturino, e o vereador Tagner; De Simões Filho: Prefeito Del, vice-prefeita Simone Costa e o presidente da Câmara, Itus Ramos; De São Francisco do Conde: Vice-prefeito Marivaldo do Amaral; De Madre de Deus: Prefeito Dailton Filho e vice-prefeito Amilton Pereira; De Terra Nova: Presidente da Câmara, vereador Marcos Antônio, e, representando o prefeito, os secretários Jeferson Nascimento (Governo) e Robson de Oliveira (Administração).

O encontro foi encerrado com o Cântico da Oração de São Francisco, convidando todos a serem instrumentos de paz.