Motorista embriagado é preso após atropelar e matar idoso na Bahia

Acidente aconteceu na BR-324 - Foto: Divulagação/PFR

Um motorista foi preso no domingo, 2, suspeito de dirigir embriagado e matar um motociclista na BR-324, em Salvador. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem invadiu a contramão e colidiu com o motociclista, que morreu no local. De acordo com a TV Bahia, a vítima se chamava Roberto Campos, de 66 anos.

Segundo a PRF, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa e odor etílico, e o teste com o bafômetro não foi possível devido ao alto nível de álcool no organismo.

De acordo com relato de uma testemunha e das câmeras de videomonitoramento da Concessionária ViaBahia, empresa que administra a rodovia, foi possível comprovar que o veículo trafegava na contramão de direção e na faixa de maior velocidade, quando colidiu de frente com a motocicleta e o condutor foi arremessado ao solo.

A testemunha acrescentou também que chegou a prestar os primeiros socorros a vítima, mas foi surpreendido por um segundo carro que trafegava na rodovia e acabou atingindo tanto a motocicleta da testemunha, como a vítima que estava caída ao solo.

O motorista foi preso e autuado por homicídio, condução sem habilitação e embriaguez ao volante. O caso será investigado pela 10ª Delegacia Territorial de Pau da Lima, em Salvador.