PM morre após ser esfaqueado por mulher em surto psicótico na Bahia

Um sargento da Polícia Militar morreu nesta segunda-feira, 3, após ter sido esfaqueado por uma mulher de 42 anos em surto psicótico. O crime aconteceu no município de Nova Fátima, na Bahia.

A vítima, identificada como Samuel dos Santos Silva, de 56 anos, estava internado no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) em Feira de Santana, desde quinta-feira, 30, quando sofreu o ataque.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Samuel foi atingido por golpes de arma branca pela suspeita, segundo informações preliminares. Ela está presa, à disposição do Poder Judiciário, desde o dia do ocorrido.

Conforme o g1, o caso é investigado pela delegacia territorial de Nova Fátima. Não há informações sobre o sepultamento de Samuel dos Santos Silva.