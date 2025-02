Polícia busca motociclista que atropelou pai e filho na Bahia

O suspeito estaria empinando a moto no momento do acidente - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia está investigando o caso do menino de 8 anos que morreu atropelado na noite de domingo, 2, na Avenida Prefeito Olimar Oliveira Rodrigues, em Caetité, no sudoeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava empinando a moto no momento do acidente. O motociclista, identificado como Bruno Santana, fugiu após atropelar as vítimas e está sendo procurado pelas autoridades.

O pai da criança, Élio Alves Rocha, de 64 anos, teve uma fratura na perna e escoriações, não corre risco de morte. Já o pequeno Arthur Souza Rocha sofreu lesões mais graves e não resistiu aos ferimentos, tendo óbito confirmado horas depois. O acidente é investigado pela delegacia de Caetité.