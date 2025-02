Polícia prende na Barra homem que coagiu turistas a pintar o corpo

A banda Timbalada se apresentou na Barra nesta sexta; as pinturas corporais são associadas ao grupo - Foto: Reprodução | Infonet

Policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem suspeito de extorsão no bairro da Barra, na sexta-feira, 7.

A ação ocorreu após dois turistas de Santa Catarina, uma mulher e seu filho, denunciarem que foram coagidos a pagar uma quantia elevada por pinturas corporais, sem que o preço tivesse sido combinado previamente.

Segundo as vítimas, os responsáveis pelo serviço agiram de forma agressiva, chegando a segurar a mulher pelo braço e ameaçar seu filho.

Com base nas informações fornecidas, os policiais localizaram e prenderam um dos envolvidos, encaminhando-o à Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde o caso foi registrado.

O comandante do BPTur, tenente-coronel Wellington Morais, destacou a importância de a vítima formalizar a denúncia para que a Justiça possa agir.

"A rápida resposta da Polícia Militar, aliada à disposição das vítimas em seguir com a ocorrência, permitiu a prisão do suspeito e o encaminhamento do caso às autoridades competentes", afirmou.

Esse tipo de pintura corporal é associada a uma antiga tradição da banda Timbalada, que desenha símbolos tribais brancos no corpo durante seus shows. O grupo se apresentou na Barra nesta sexta.