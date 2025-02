Andressa Urach anuncia 12 mulheres trans como obreiras da sua igreja

Andressa Urach - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach fez um anúncio que deu o que falar nas redes sociais nessa segunda-feira, 10. A ex-Fazenda revelou que gravou vídeos com 12 mulheres trans e mais dois convidados, incluindo o ex-namorado, Cassiano França. Além disso, a famosa fez uma brincadeira ao anunciar as colegas como obreiras de sua igreja.

“Realizei uma gravação que marcou minha trajetória! Reunimos um elenco incrível com 12 criadoras trans e dois convidados especiais, incluindo meu ex amor, Cassiano França, para uma cena inédita no universo do conteúdo adulto”, disse Urach.

A famosa disse ainda que pretende ter o ato reconhecido pelo Guinness World Records. “Estamos trabalhando para levar essa produção ao Guinness World Records como a maior gravação digital com criadoras trans já feita! É um orgulho participar de algo tão inclusivo e inovador. Obrigada a todos que fizeram parte desse momento histórico. Vamos juntos quebrar barreiras!”, declarou.

Em uma publicação no Instagram, Andressa brincou dizendo que as criadoras de conteúdo vão ser obreiras na sua igreja. “Orem por nós irmãs! Algumas meninas dessa gravação vão ser obreiras na minha igreja! Vamos juntas ganhar almas para Jesus. E um dia vamos morar no céu! 12 mulheres trans maravilhosas”.

Além de Urach e Cassiano, participaram da gravação: Ton Fernandes, Frantiesca Nitek, Elise Rodrigues, Karol Ferraz, Ellen Carine, Kamilla Carvalho, Victoria Helena, Dominique Charre, Manuela William, Wandy Uchôa, Melissa Colucci, Marie Marquês e Sarah Silva.