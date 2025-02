Chega ao fim namoro de Andressa Urach e ator pornô: “Muita dor”

Andressa Urach e Cassiano França - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach, de 38 anos, usou o seu Instagram nesta quinta-feria, 6, para anunciar o fim do namoro com o ator pornô Cassiano França. Ela publicou uma foto com rapaz no feed de seu Instagram.

“Com muita dor no meu coração, comunico o fim do nosso relacionamento. Terminamos nos amando, mas, no nosso trabalho, é muito difícil ter um relacionamento. Fica a nossa amizade e as boas lembranças de momentos incríveis que passamos juntos. Te amo, vida! Sucesso na tua carreira. Foi muito bom enquanto durou”, escreveu.

Em seguida, Cassiano compartilhou a publicação de Andressa e pediu para as pessoas não perguntarem a ele sobre o assunto. “Não quero que venham me perguntar nada sobre, tomamos a decisão da melhor forma possível. Desejo todo o sucesso do mundo, obrigado por tudo”, disse ele.

Post de Cassiano | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach assumiu o romance com Cassiano França três semanas depois de assumir affair com a influenciadora Mari Ávila. Logo depois dos primeiros dias de namoro, ela decidiu impor regras para gravação de conteúdo adulto e de sexo explícito para o seu novo namorado, que na web é conhecido como Kylian.

No Instagram, a atriz pornô contou que eles não devem gravar juntos por ela ser muito ciumenta, e ainda deixou claro o que as mulheres que forem filmar com ele poderiam ou não fazer.

"Quem quiser gravar com o meu amor, está autorizada, é só chamar ele no direct e agendar. A gravação é com preservativo sempre! E tem que ter todos os exames negativos. Os exames: HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, Neisseria Gonohoeae, Clamídia. E não tem essa de conhecer antes e bla, bla, bla, querer que o papo dure. É profissional, apenas. Que fique claro”, disse ela.

Ciumenta?

Urach foi questionada se tinha ciúmes devido ao seu namorado também produzir vídeos pornográficos. Ela explicou que acabou se acostumando com o trabalho dos dois. “Logo que comecei a trabalhar pensei que nunca namoraria um criador de conteúdo por não aceitar a ideia de ter que dividir a pessoa que amo. Mas depois que entendi que é um trabalho, que você consegue separar o pessoal do profissional, consegui abrir mais a mente em relação a isso”, disse.

Andressa seguiu: “Estar em um relacionamento que tem diálogo, conversa, em que os dois sabem o que incomoda um no outro e conseguem chegar a um acordo, não há problema. Desde que não saia deste acordo, você acaba se acostumando com a ideia”.

A criadora de conteúdo disse ainda que os dois eram bem fechados com relação ao relacionamento: “A gente não tem mente aberta [...] A gente respeita o trabalho um do outro, mas não é safadeza. Não tem swing, não tem essas coisas de ficar com a pessoa pós gravação. É um relacionamento fechado, mas é permitido gravar. São duas coisas diferentes. Nossa mente é fechada, tanto eu como ele somos pessoas ciumentas, e temos um relacionamento normal como pessoas normais. A gente só abre exceção para gravar. É trabalho. Nada de trazer ninguém para a relação. Nem eu e nem ele vamos aceitar isso nunca”, finalizou.