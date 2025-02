Andressa Urach se revolta com possível traição exposta

Andressa Urach caiu em pegadinha do namorado - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach foi surpreendida, neste domingo, 2, após ser alvo de uma atitude polêmica do próprio namorado, Cassiano França. O homem resolveu fazer uma pegadinha com a atriz e envolvendo uma possível traição.

Tudo aconteceu quando o rapaz pediu para um amigo enviar uma mensagem dizendo que outra mulher estava interessada nele.

No começo de vídeo, Cassiano disse: “Rapaziada, vou fazer uma trollagem com a Andressa. Pedi para o Fabrício me mandar um áudio falando que uma garota queria me ver e ficar comigo. Então vamos ver a reação dela”.

“Deixa eu ouvir”, pediu a loira, tentando pegar o telefone do namorado. “Já apaguei aqui já. Cê é louco”, reagiu o também ator de conteúdo adulto.

Andressa Urach disparou sobre o suposto amigo de Cassiano: “Ele é idiota de falar isso pra ti, né? Como que ele fala um negócio desses pra você? Agora eu vou xingar ele, ele vai ver”.

O namorado da famosa começou a rir e provocou comentários negativos no Instagram. “Tadinha da Andressa, o emocional dela é frágil por causa das coisas que lá já passou. Essas brincadeiras podem dar gatilhos nela”, escreveu uma pessoa. “Cuidado, mano, se ela cortou até a língua imagina o que ela não pode fazer com seu brinquedo”, disse outra pessoa.