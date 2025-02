Andressa Urach surpreende, faz mudança em parte íntima e desabafa

Andressa Urach aumentou o ponto G - Foto: Reprodução | Instagram

Andressa Urach segue chamando a atenção com cirurgias plásticas e agora decidiu aumentar o ponto G. A influenciadora de conteúdo adulto já soma mais de 30 procedimentos ao longo dos anos.

Leia Mais:

>>> Andressa Urach revela se faz beijo grego no namorado: “Ideia”

>>> Namorado de Andressa Urach surge com outra mulher e famosa reage

>>> Filho e nora de Urach mantém mania sexual bizarra: "Chama acesa"

A amplificação do ponto G foi feito a partir da injeção de ácido hialurônico na parede frontal da vagina, segundo informações divulgadas pelo Splash. A intenção deste procedimento é corrigir assimetrias e deixar a região mais volumosa.

"Além do preenchimento dos grandes lábios, também realizamos a aplicação na região do clitóris, com o objetivo de aumentar a sensibilidade local e, consequentemente, o prazer durante as relações sexuais", disse a Dra. Anna Anastácio, da Clínica Antonioli, em entrevista ao site.

Andressa Urach explicou a decisão de passar pela nova cirurgia: "Fiz esse procedimento para aumentar a sensibilidade e o prazer sexual. Estou sempre buscando formas de me conhecer melhor e me sentir mais realizada, tanto na vida pessoal quanto no meu trabalho".

A famosa garantiu que a recuperação foi tranquila e que segue a orientações médicas. "A Dra. Anna me recomendou evitar relações íntimas por sete dias para garantir que a substância seja bem absorvida e não cause desconforto. Depois disso, minha rotina voltará ao normal", comentou.