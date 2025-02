Namorado de Andressa Urach surge com outra mulher e famosa reage

Andressa Urach reagiu ao ver foto de namorado com outra mulher - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O namorado de Andressa Urach surpreendeu os seus seguidores ao aparecer ao lado de uma outra mulher e causou em postagem. Cassiano França gravou um conteúdo adulto com Pollyanna Persch e acabou rendendo uma reação da ex-A Fazenda.

“Nem preciso falar muito porque o final da história vocês já sabem e já sabem aonde encontrar também”, disparou o namorado de Urach, que apareceu sem camisa ao lado da outra produtora de conteúdo adulto.

Nos comentários da postagem, Andressa Urach reagiu: “Linda! Logo pego a Pollyanna também”. Outros internautas, porém, ficaram surpresos com a foto.

“Gente, eu tô com ciúmes pela Andressa”, disse um usuário. “Eu se fosse a Andressa terminava. Tá com a Andressa e fazendo coisas com a outra e ainda posta foto”, falou outro.