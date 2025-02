Ex-inimigas, Andressa Urach e Denise Rocha vão fazer parceria erótica

Andressa Urach e Denise Rocha - Foto: Reprodução | A Fazenda

A advogada Denise Rocha, que ficou nacionalmente conhecida como Furacão da CPI, anunciou que fará um conteúdo adulto com Andressa Urach. As duas participaram juntas em uma edição do reality show ‘A Fazenda’, em 2013.

Ela colocou uma caixinha de perguntas em seu Instagram e foi questionada sobre se gravaria um conteúdo adulto com Urach, Denise respondeu que já está se organizando para tal. “Falamos semana passada sobre isso, se não nos encontramos pra o conteúdo em São Paulo, ela virá para Brasília. A collab que a internet mais espera!”, falou.

Durante a participação delas no reality show, elas protagonizaram diversos barracos e viraram memes. Em 2022, elas fizeram um reencontro pela primeira vez desde o programa.