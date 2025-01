Andressa Urach anuncia parceria com filho de 18 anos: "Muito feliz"

Andressa Urach e filho são donos de um supermercado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach surpreendeu os seus seguidores com uma novidade inesperada na carreira. O anúncio da famosa não envolveu seus conteúdos adultos e tem relação com a abertura de um supermercado no Rio Grande do Sul.

Leia Mais:

>>> Filho e namorado de Andressa Urach se unem para vídeo adulto

>>> Andressa Urach anuncia atitude sobre filmes adultos após acidente

>>> Andressa Urach é superada por Luiza Ambiel em plataforma adulta

Em publicação, a influenciadora apareceu em frente ao estabelecimento, com um carrinho. Trata-se de um comércio inaugurado como parte da sociedade entre a modelo e o filho, Arthur, de 18 anos, segundo o UOL.

"Já conheceu meu supermercado? Muito feliz!!! @superurach esperamos vocês!!!", declarou a ex-A Fazenda, na legenda do post.

O supermercado leva o sobrenome dos dois e já está causando nas redes sociais. Além do comércio, Andressa Urach é dona de uma linha de cosméticos, que inclui batom, cremes para o corpo e para os cabelos.