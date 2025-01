Traição? Namorado de Andressa Urach viraliza fazendo sexo com homem

Andressa Urach e Cassiano França - Foto: Reprodução | Instagram

Um vídeo de Cassiano França, mais conhecido como Kylian Cria, namorado de Andressa Urach, em cenas de sexo com outro homem, chamou a atenção dos internautas nesta sexta-feira, 17. O conteúdo adulto viralizou dias depois do filho da atriz pornô ter comentado com ele sobre fazer uma parceria.

Na gravação, o também ator pornô Bruno Paz aparece fazendo sexo oral no namorado de Urach. O vídeo se espalhou rapidamente nas redes sociais após ser publicado pelo próprio Bruno.

Apesar da grande repercussão, Andressa Urach e Kylian Cria não se manifestaram sobre o caso. Já o filho da atriz, Arthur Urach, surpreendeu ao demonstrar interesse em viver uma experiência com o "padrasto".