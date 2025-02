Andressa Urach revela se faz beijo grego no namorado: “Ideia”

Andressa Urach e Cassiano França - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach respondeu algumas perguntas dos seguidores no Instagram na noite desse domingo, 26. Curiosa, uma pessoa perguntou se a famosa faz beijo grego — técnica que consiste em lamber ou acariciar o ânus da outra pessoa com a boca — no namorado, o também criador de conteúdo Cassiano França.

“Você chupa o cool dele?”, questionou uma pessoa. Rindo, Urach respondeu: “Olha, eu confesso que eu até queria, mas ele não deixa. Não fica dando ideia”.

Outro seguidor perguntou como é desenvoltura de Cassiano na hora do sexo. “Ele soca firme?”, indagou. “Tu acha que eu vou fazer propaganda do meu boy. Fala sério né? Olha a pergunta que você faz. Já é gato assim por natureza”, disse a ex-Fazenda, se referindo ao amado.

Um mês de namoro

Andressa Urach e Cassiano França completaram um mês de namoro no dia 2 de janeiro de 2025 e já moram juntos. A criadora de conteúdo fez questão de fazer uma postagem nas redes sociais homenageando o Cassiano. “O amor chegou sem avisar, quando eu já não acreditava mais que ele existia”, iniciou a famosa.

“Nunca imaginei na vida tatuar o nome de um homem, mas é tão forte e intenso o que sentimos que realmente parece loucura. Muitos falam que nosso namoro é fake, marketing… hahaha E sinceramente não ligamos! Não precisamos que ninguém acredite. Somos felizes e pessoas felizes estão preocupados em viver, sem fazer mal a ninguém ou tentar tirar a paz do outro”, destacou a estrela.

Urach finalizou: “Que Deus nos guarde da maldade, que nos livre da inveja, que nos proteja do mal. Que acampe anjos poderosos ao nosso redor e da nossa família. Que você fique pra sempre em minha vida amor, te amo sim, muito, como nunca amei antes. Você me completa, me faz sorrir e me irrita, haha, e já não vivo um minuto da minha vida sem você! Te amo, te amo e te amo. Quero te fazer feliz todos os dias da nossa vida”.