Foto do namorado de Andressa Urach com outra mulher gera polêmica

O influenciador publicou a imagem sensual com uma loira e deu a entender que havia algo entre eles - Foto: Reprodução | Instagram

Uma foto de Cassiano França, namorado de Andressa Urach, ao lado de outra mulher causou alvoroço nas redes sociais e levantou suspeitas de traição. O influenciador publicou a imagem sensual com uma loira e deu a entender que havia algo entre eles. “Nunca na Terra que eu ia permitir uma coisa dessa! E ainda posta pra todo mundo ver, fica esperta, dona Andressa”, comentou uma internauta.

Apesar disso, Andressa Urach não foi traída. Cassiano, assim como a loira da foto, é criador de conteúdo adulto. Ele frequentemente grava vídeos ao lado de outras mulheres e divulga as imagens para promover seu trabalho. Inclusive, essa não foi a primeira vez que ele posou com outra pessoa. Há poucos dias, ele compartilhou um clique ao lado da modelo Brena Barbosa e, na semana passada, publicou fotos com a influencer Pollyanna Persch.



Apesar da polêmica, Andressa parece não se incomodar. No post com Persch, a própria influencer comentou com bom humor: “Linda! Logo pego a Pollyanna Persch também.” No entanto, para evitar problemas, ela estabeleceu algumas regras no relacionamento com Cassiano. O casal acordou em não fazer menáges e que os parceiros de cena devem usar preservativo e apresentar exames atualizados.

Vale lembrar que o ciúme já foi um fator decisivo na vida amorosa de Andressa. Seu último relacionamento, com Lucas Ferraz, terminou justamente por conta da insegurança com o trabalho do parceiro. Para evitar que o passado se repita, Urach decidiu se blindar: “O que os olhos não veem, o coração não sente… eu sou ciumenta, e ele também, então é melhor assim”, declarou no início do namoro com Cassiano.