Pastor diz que padre Fábio de Melo é gay e dispara: “Apoia o pecado”

Padre Fábio de Melo - Foto: Divulgação

O padre Fábio de Melo foi alvo de críticas do pastor Flávio Amaral mais uma vez. Depois de associar a depressão do sacerdote à homossexualidade, o líder do Ministério Libertos por Deus (LPD) disse que tem “motivos” para acreditar que o ele seja gay e que o católico “apoia o pecado”, referindo-se ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Em um novo vídeo compartilhado nas redes sociais, Flávio Amaral diz que é vítimas de ataques frequentes e questionou se duvidas da sexualidade do religioso é crime. “Qual é o problema de vocês? Vários canais pegaram nosso vídeo sobre o Padre Fábio de Melo e [disseram] ‘Pare de julgamento, pare de falar assim, ele tá doente’. Tá doente? Jesus cura. Tá doente? Tem remédio, tem tratamento”, disparou o pastor, que seguiu: “E se o problema for homossexualidade, se achar que é problema ser gay… Eu acredito que o cara é gay… E aí? É crime? Eu estou cometendo crime?”.

Ainda no vídeo, Flávio Amaral afirmou que tem “motivos suficientes” para acreditar na homossexualidade de padre Fábio de Melo e que o religioso “apoia o pecado”. “O padre Fábio de Melo não é meu irmão. Meu irmão é todo aquele que tem Jesus como seu salvador, o meu irmão não vai apoiar casamento gay. Se apoia o pecado, não é meu irmão […] Eu acredito. Tenho motivos suficientes para acreditar que o padre Fábio de Melo é gay, e daí? Qual é o problema?”, indagou.

Em 2020, o padre Fábio de Melo defendeu o direito à união civil entre pessoas do mesmo sexo durante uma live com o empresário Marcus Montenegro. Na ocasião, o religioso comentou a declaração do papa Francisco de que pessoas homossexuais “são filhas de Deus e têm direito a uma família”.