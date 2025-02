Ana Hickmann e Edu Guedes vão se casar em fazenda de mais de 150 anos

Ana e Edu - Foto: Reprodução

Ana Hickmann e Edu Guedes, um dos casais mais famosos da televisão brasileira, decidiram realizar a cerimônia de seu casamento em um local repleto de história e charme: a recém-adquirida mansão do casal, localizada na cidade de Leme, no interior de São Paulo. Batizada carinhosamente de Casa Gialla, a propriedade, que possui mais de 150 anos, está passando por uma extensa reforma para se tornar o cenário perfeito para o grande dia.

Em um vídeo exclusivo publicado em seu canal no YouTube, o casal compartilhou detalhes fascinantes sobre o processo de restauração da casa, que busca harmonizar o estilo clássico da construção com toques modernos.

Logo na entrada, Ana e Edu destacaram a primeira sala, que combina elementos históricos com um toque contemporâneo. Com pisos originais, portas e janelas que preservam a essência da época, o ambiente ganhou vida com tapetes claros e lustres imponentes. No entanto, Ana revelou que planeja substituir os lustres por modelos mais modernos, buscando um equilíbrio entre o clássico e o atual.

Um dos destaques da casa é o lavabo, que encanta pelos azulejos portugueses, verdadeiras obras de arte que contam histórias de séculos passados. O casal não escondeu o fascínio por esse espaço, que promete ser um dos favoritos dos convidados.

Na sala de jantar, os noivos apresentaram uma mesa rústica de dez lugares, que se tornou um ponto de discussão entre eles. Edu elogiou o estilo do móvel, mas admitiu que está em dúvida sobre mantê-lo no tom escuro original ou clareá-lo para deixar o ambiente mais leve. "Ela é linda, mas um pouco pesada. Acho que um tom mais claro combinaria melhor com o nosso estilo", comentou Ana.

Durante o tour pela propriedade, o casal fez descobertas surpreendentes. Armários embutidos revelaram objetos esquecidos, como quadros antigos e até pinicos, que remetem ao cotidiano dos antigos moradores, uma família abastada da região.

No jardim, um pé de camélia chamou a atenção de Ana, que contou a história por trás da planta. Segundo ela, a princesa Isabel, conhecida por sua luta pela abolição da escravidão, costumava presentear famílias com mudas de camélia quando concediam a alforria a escravizados. "É incrível pensar que essa planta pode ter testemunhado momentos tão importantes da nossa história", refletiu Ana.

Os quartos da mansão foram descritos por Ana como "enormes", com seis cômodos disponíveis, três dos quais ainda não possuem banheiro. Edu sugeriu transformar alguns desses espaços em suítes, garantindo maior conforto para os futuros hóspedes. "Queremos que todos se sintam em casa, então estamos pensando em como otimizar esses espaços", explicou.

A cozinha, por sua vez, foi mantida praticamente intacta, preservando as características originais da época. Edu destacou as paredes largas, que ajudam na climatização natural do ambiente, e os armários antigos, que resistiram ao tempo. "É impressionante como a cozinha mantém sua essência. Você sente a história em cada detalhe", comentou.