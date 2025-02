Ana Hickmann detona Alexandre Correa após ser obrigada a pagar pensão

Ana Hickmann comentou sobre polêmica com ex - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ana Hickmann decidiu quebrar o silêncio sobre a condenação a pagar pensão de R$ 15 mil ao ex-marido, Alexandre Correa. A apresentadora publicou uma carta aberta criticando a decisão da justiça e o comportamento do empresário após o divórcio.

"Eu continuo batalhando pelo meu filho, e acredito na justiça dos homens e na de Deus", comentou a famosa, que é mãe de Alezinho, de 10 anos, fruto da relação com o empresário.

"Como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento, e meu ex-marido, uma vítima. A verdade é que o tempo vai passando e a distorção da realidade nas redes sociais quase que diárias pelo meu ex-marido está dentro da conhecida intenção de fazer a mentira dita mil vezes virar verdade", destacou a loira.

Ana Hickmann disse que tentou de várias formas se recuperar da dívida milionária que, segundo ela, foi feita por Alexandre em seu nome.

"Eu tenho me mantido em silêncio trabalhando muito e cuidando do meu filho para tentar salvar o patrimônio construído ao longo de 25 anos e quase destruído pela irresponsabilidade do meu ex-marido, que dele aproveitou muito bem. Ele e sua família", falou.

Ela ainda completou: "Todos esses anos de trabalho foram dedicados a dar uma vida segura e confortável ao meu filho, e é muito duro ver que o futuro dele pode ser diferente do que ele merece por culpa de uma das pessoas que mais deveriam zelar por ele".

A contratada da Record ainda incluiu o nome de sua ex-assessora na carta aberta e lamentou a confiança entregue para ela. "Até a nossa separação, Claudia tinha minha total confiança, e esteve ao meu lado nos últimos anos de trabalho. Tanto ela quanto ele eram meu apoio pessoal e profissional. Como eu podia desconfiar?", disse.

Ana Hickmann fala em alienação parental

Ana declarou que Alexandre é quem não quer visitar o filho, que espera ansioso pelo contato com o pai. "O Judiciário concedeu há um ano e dois meses que todas as quartas-feiras ele visitasse o filho. Enquanto ele publicava nas suas redes sociais que eu tentava impedir o contato entre os dois, o meu filho esperava ansioso para jantar com o pai", falou.

A comunicadora informou também que é ela quem leva o menino a cada 15 dias até o pai. "O apartamento também pertence a mim, mas os novos moradores não pagam condomínio nem IPTU", comentou.

Sobre a pensão, Hickmann disparou: "Não se trata de pensão alimentícia que todos conhecem pelo fim do casamento. Esse tipo de pensão, ele pediu e não foi concedida, justamente diante do seu comportamento indigno e por ter praticado violência doméstica. A prestação compensatória vinculada à questão patrimonial não se confunde com pensão alimentícia e ainda está em discussão no processo".