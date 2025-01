Ana Hickmann fala pela 1° vez após ser obrigada a pagar pensão ao ex

Ana Hickmann fez vídeo após derrota - Foto: Reprodução | Record

Ana Hickmann aproveitou o início do ano para fazer um desabafo sincero e refletiu sobre os desafios enfrentados em 2024. A famosa ainda compartilhou em seu canal no YouTube os detalhes da virada de ano em Paraty (RJ), ao lado do filho, familiares e do noivo, o chef Edu Guedes.

Leia Mais:

>>> Ex de Ana Hickmann se manifesta sobre pensão que receberá da famosa

>>> Ana Hickmann e outras famosas pagam pensão a ex-maridos; veja lista

>>> Ana Hickmann é derrotada e obrigada a pagar pensão para ex-marido

“2024 foi um ano de muitos desafios e redescobertas. Precisei deixar de lado muita coisa, inclusive cuidados pessoais. Agora, para 2025, quero mudar isso. Quero começar o ano com mais saúde, treinando e me cuidando de verdade”, disse a apresentadora.

Essa foi a primeira vez que Ana Hickmann falou depois que sofreu uma derrota em decisão judicial. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que ela pague uma pensão compensatória de R$ 15 mil ao ex-marido.

A decisão, que foi divulgada na semana passada, declara que o ex-companheiro ficou em desvantagem financeira após o divórcio.

Em função disso, a pensão compensatória busca reequilibrar economicamente até que ele consiga se reestruturar.