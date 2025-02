Ex de Ana Hickmann debocha da apresentadora após nova carta aberta

Em vídeo publicado em seu Instagram, Correa debochou da situação - Foto: Reprodução | Instagram

Alexandre Correa respondeu, nesta quarta-feira, 22, às críticas feitas por sua ex-esposa, Ana Hickmann, em vídeo publicado nas redes sociais. A apresentadora havia comentado sobre a pensão indenizatória que foi obrigada a pagar ao ex-marido e levantado questões sobre sua gestão financeira, acusando-o de causar prejuízos.



Em vídeo publicado em seu Instagram, Correa debochou da situação: "Fala pessoal, tudo bem? Parei o carro aqui, meu telefone está explodindo de mensagens e fiquei sabendo que tem uma carta aberta da minha ex-esposa, de novo com aquele monte de acusações". O empresário seguiu com seu desabafo, alegando que, por respeito aos seguidores, iria esclarecer o que fosse possível: "Então, óbvio que, por respeito a vocês, vocês terão um vídeo meu esclarecendo aquilo que se pode ser esclarecido. Mas a gente segue na nossa missão e assistindo à clara, e única, e rasa intenção da outra parte em destruir alguém, né?".

Em tom provocativo, Alexandre acusou Ana Hickmann de tentar prejudicar sua vida pessoal e profissional: "Passaram-se 14 meses, 420 dias, e essa moça não se cansa. Sinal que ela não está feliz na vida dela. Mas vamos lá, daqui a pouco, mas tarde, eu subo um vídeo aí pra vocês".

Por sua vez, Ana Hickmann, em seu canal no YouTube, revelou detalhes do conturbado relacionamento com o ex-marido. A apresentadora falou sobre a separação e as irregularidades na administração das empresas que estavam sob o comando de Correa. "Repercutiu a notícia de que fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se fosse eu a culpada pelo fim do meu casamento e ele, uma vítima. A verdade é que quem bate esquece ou se faz de esquecido, e quem apanha não deixa de pensar um dia sequer em tudo que aconteceu", afirmou Ana.