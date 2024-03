Caso Ana Hickmann: atentando de 2016 volta a ser comentado; relembre | A TARDE

Por meio da assessoria de imprensa, a apresentadora Ana Hickmann afirmou que seu ex-marido, Alexandre Correa, vem usando um atentado sofrido em 2016 para "violentá-la psicologicamente".

A declaração acontece após o empresário pedir um exame de "sanidade mental" da ex-mulher. Hickmann acusa Correia de violência doméstica, verbal e patrimonial.



Atentado

Ana Hickmann sofreu uma tentativa de homicídio em 26 de maio de 2016, em um hotel de Belo Horizonte (MG). A Polícia Militar informou, à época, que um homem chamado Rodrigo Augusto de Pádua, de 30 anos, invadiu o quarto onde ela estava hospedada e tinha intenção de atirar na apresentadora. Ele se dizia fã de Hickmann e foi morto pelo cunhado da artista.



Gustavo Corrêa matou Pádua após ele ter atirado contra sua mulher, Giovana Oliveira, assessora de Hickmann. A moça precisou passar por uma cirurgia após ser atingidoa no abdômen e no braço. As balas atingiram órgãos internos.



O Ministério Público denunciou o cunhado da apresentadora por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O argumento do promotor Francisco Santiago é que, como Rodrigo foi morto com três tiros na nuca, houve excesso de legítima defesa e se configura um crime de homicídio.



No entanto, a juíza malin Azis Sant'Ana, do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, considerou a luta corporal entre os dois, sem que o fã largasse a arma, a tensão do réu e a ausência de fatos que comprovem que o cunhado de Hickmann estaria no controle da situação quando atirou.



Em 2018, quando a decisão foi anunciada, a apresentadora comemorou dizendo que “a Justiça se fez presente”, mas o Ministério Público de Minas Gerais anunciou que recorreria.



Como tudo aconteceu



O boletim de ocorrência feito na época diz que o atirador estava no corredor do 9º andar do hotel, abordou o cunhado de Ana Hickmann, Gustavo, e o levou até o quarto. O suposto fã fez a apresentadora, o cunhado e sua mulher de reféns e obrigou os três a se sentarem de costas para ele.



Logo depois, o indivíduo começou a destratar a vítima com palavras pejorativas e de baixo calão. Em seguida, o cunhado, Gustavo, levantou-se e foi em direção ao criminoso, Rodrigo, que efetuou dois disparos em Hickmann, mas os tiros feriram a assessora.



Ainda de acordo com o documento, “as vítimas saíram correndo do apartamento, e Gustavo entrou em luta corporal, conseguindo desarmar o agressor.”



Um homem que se identificou como irmão de Rodrigo Augusto de Pádua disse que o rapaz enviava mensagens constantemente à apresentadora, por meio do celular e de redes sociais.