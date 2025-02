Pastor atribui depressão de Fábio de Melo a medo de "sair do armário"

Flávio Amaral disparou contra Fábio de Melo - Foto: Reprodução | Instagram

O pastor da Igreja Evangélica Ministério Libertos por Deus (LPD), Flávio Amaral, está causando polêmica após comentário sobre a saúde do padre Fábio de Melo. Ele atribuiu a depressão do também cantor ao medo de “sair do armário”.

Em vídeo publicação no Instagram, Flávio disparou: “Seja mais específico, porque eu acredito, que o senhor está louco para sair do armário. Eu acredito sim, muita gente já sabe, já pensa, já fala".

O pastor também comentou: "Padre com depressão por causa de sua vida sexual? Porque não saiu do armário, porque não casou com uma mulher, ou porque não tem um homem, ou porque não faz sexo?".

No vídeo, o pastor apareceu segurando a Bíblia na mão e disse que o rémedio para a depressão era o livro.

A atitude do pastor Flávio Amaral foi tomada dias depois de um vídeo de Padre Fábio de Melo falando sobre o diagnóstico da depressão veio à tona.

"Quero abrir meu coração. Ao longo dessas duas últimas semanas, a depressão tomou conta de mim de novo. Ao longo dessas duas últimas semanas eu só tenho um pensamento nessa vida: a vontade de deixar de viver", falou.