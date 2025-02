Anitta perde 100 mil seguidores e reage após polêmica com religião

Anitta comentou sobre seu sincretismo religioso e como mistura diferentes crenças no dia a dia - Foto: Reprodução | Instagram

Após enfrentar críticas e perder 100 mil seguidores na noite de quarta-feira, 29, por compartilhar fotos em um terreiro de candomblé, Anitta usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 30, para falar sobre religião e rebater a polêmica. A cantora reforçou sua crença no respeito a todas as religiões e explicou sua visão sobre espiritualidade.



"A minha forma de pensar é que todas as religiões têm o mesmo objetivo, deveriam ter, que na sua raiz mais profunda tem o objetivo em comum que é elevar a alma, elevar o ser humano, elevar o espírito", afirmou Anitta.



Ela também comentou sobre seu sincretismo religioso e como mistura diferentes crenças no dia a dia. "A gente estava rindo lá no barracão que eu estava na macumba lendo livro de Buda. Aqui em casa eu também brinco que em cada esquina tem um negócio: uma macumba, um Buda, um Ganesha, um São Miguel, um São Rafael, uns anjos, em cada lugar da casa tem uma coisa que representa todas as crenças porque eu acredito em todas elas", disse a artista.

A declaração veio após as fotos no terreiro gerarem debates entre os seguidores, com reações divididas. Enquanto muitos apoiaram a cantora, outros criticaram sua exposição pública da fé.