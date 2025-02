Ex-SBT revela fortuna ao entrar no OnlyFans: 'Dá muito dinheiro'

Declaração foi feita durante sua participação no podcast 'Papagaio Falante' - Foto: Reprodução

David Cardoso Jr. surpreendeu ao revelar que, em apenas um ano no OnlyFans, faturou o equivalente a 25 anos de trabalho no humorístico 'A Praça É Nossa', do SBT. A declaração foi feita durante sua participação no podcast 'Papagaio Falante'.

"O OnlyFans dá muito dinheiro. É um dinheiro que eu nunca tive na vida. Hoje eu pago no débito, não me preocupo mais. Tenho meu carro, faço viagens internacionais, fiquei três meses na Europa", afirmou o ator, destacando que a plataforma lhe proporcionou segurança financeira.



Mesmo sem divulgar seu perfil, Cardoso afirma que tem um público fiel, que o acompanha desde sua época como galã de novelas da Globo nos anos 1990. "Eu não divulgo OnlyFans, o público que sempre gostou de mim, que sempre venerou, público que já sabe que estou com OnlyFans. É uma coisa que se alimenta sozinho", disse.

O humorista David Cardoso Jr | Foto: Reprodução | Instagram

Com passagens pela Globo, Record e SBT, onde integrou o elenco de 'A Praça É Nossa', Cardoso viu suas aparições no humorístico ficarem mais escassas após aderir ao site de conteúdo adulto. "No OnlyFans [ganho bem], na Praça, não. Um ano de OnlyFans equivaleu a 25 anos de *A Praça É Nossa*, te juro por Deus", declarou.