Gilberto Gil abre o jogo sobre estado real de Preta Gil: 'Privilégio’

Gilberto e Preta Gil - Foto: Reprodução

Gilberto Gil abriu o jogo sobre o estado de saúde real da filha Preta Gil. A artista enfrenta desde 2023 um câncer no intestino.

“Estamos cuidando, embora ela seja cuidada pelo Brasil inteiro”, afirmou ele, em entrevista à Quem.

O artista afirmou ainda que Preta está sendo bem cuidada e segue ao lado da família. “Ela tem o privilégio de ser querida por várias gerações, pelos mais novos, avós, pais”, completou.

Como está Preta Gil?

Preta Gil enfrenta um diagnóstico de câncer de intestino desde 2023. Durante o tratamento inicial, ela passou por sessões de radioterapia e uma cirurgia, além de se submeter a uma histerectomia total abdominal, procedimento no qual o útero é removido.

Após essa fase, a doença entrou em remissão, período no qual o câncer não é detectado em exames físicos, de imagem, tomografia ou sangue, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão.

No entanto, recentemente, a artista precisou passar por uma nova cirurgia para a retirada de tumores e, como consequência, terá que utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. Esse dispositivo é acoplado ao corpo por meio de uma abertura na parede abdominal e tem a função de coletar fezes ou urina, auxiliando no funcionamento do organismo.

"Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa", declarou, na ocasião.