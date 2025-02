VÍDEO: Saulo reencontra Ivete e surpreende com reação em show

Saulo acompanhou apresentação de Ivete - Foto: Divulgação

Ivete Sangalo e Saulo Fernandes, que já fizeram várias parcerias nos últimos anos, voltaram a se reencontrar neste domingo, 26, durante o Festival de Salvador de Salvador.

Em transmissão ao vivo feita pelo Multishow, antes de entrar no palco, Ivete encontrou o cantor, que se preparava para o seu show com Luiz Caldas, nos bastidores. Os dois surgiram nas imagens do canal fechado conversando e supostamente cantando alguma música.

Num outro vídeo, é possível ver o momento em que Saulo apareceu curtindo a apresentação da baiana, com quem ele já dividiu alguns hits, como 'Não Precisa Mudar'.

Em cima do palco, antes de cantar com Luiz Caldas, o cantor aproveitou um pedaço do show de Ivete Sangalo, que chegou a colocar um "trio elétrico" no palco.