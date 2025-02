Anitta surge em terreiro de candomblé e lamenta perda: ‘Limpa’

Funkeira comentou sobre a situação - Foto: Reprodução | Instagram

A cantora Anitta, de 31 anos, relatou ter perdido 100 mil seguidores no Instagram após compartilhar registros de um dia em um terreiro de candomblé.

"E lá se vão mais 100 mil seguidores. Toda vez que posto foto no terreiro é isso. Limpa, limpa, limpa", escreveu a artista nos stories.

Essa não é a primeira vez que a voz de "Envolver" enfrenta uma onda de unfollows por expor sua fé. Em 2023, após o lançamento do clipe de "Aceita", que tem o candomblé como tema, Anitta perdeu mais de 300 mil seguidores.

Em entrevista ao podcast On Purpose with Jay Shetty, a funkeira comentou sobre a intolerância religiosa: "Eu já sabia que isso ia acontecer, porque a intolerância das pessoas com relação às suas diferentes crenças é louca", afirmou.