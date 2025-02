Cabeleireira sobre Urach: "Chegava com cabelo sujo após gravações!"

Andressa Urach e a cabeleireira Luá Glow - Foto: Arquivo Pessoal

Andressa Urach se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, a criadora de conteúdo adulto deu o que falar após criticar o trabalho da cabeleireira Luá Glow, que cuidou do cabelo da loira com o intuito de divulgar o seu trabalho e depois foi acusada pela mesma de danificar os fios dela.

A empresária contou à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, que já procurou advogados para resolver a questão. “Quero pelo menos remover o vídeo. Tudo que eu puder fazer, irei fazer. Não vou deixar barato para ela aprender a respeitar os outros. Se ela está pensando que usa e abusa das pessoas e fica por isso, comigo ela vai passar uma raivinha porque não vou deixar de graça essa exposição com a minha imagem”, afirmou.

Tudo começou no ano passado, quando Andressa procurou Luá Glow para cuidar de seus cabelos. A profissional disse que a influenciadora chegou ao seu salão com corte químico. “Ainda fiz tratamento para salvar boa parte e apliquei o método no cabelo dela com maior cuidado”, disse a especialista, a qual afirmou que os danos causados aos fios foram culpa de Urach, que não cuidou. “Ela chegava lá no salão com cabelo todo sujo e duro porque vinha direto das gravações e o cabelo em estado precário”, disparou ela, que investiu R$ 20 mil nos cuidados com a produtora de conteúdo.

No último sábado, 1º, a ex-cliente publicou uma parceria com um novo cabeleireiro e afirmou que o tratamento anterior tinha deixado falhas em seu cabelo natural. Depois disso, a polêmica teve início. Na gravação, Urach chama Luá de “abusada”. A profissional rompeu o silêncio logo em seguida.

“Ela ainda tem coragem de difamar meu trabalho na internet. Estou indignada com a falta de empatia e respeito dela. É tudo mentira! Ela nunca veio me questionar isso [sobre as falhas]. Ela vai fazer a mesma coisa com os próximos profissionais. Fui boa enquanto ela quis, depois que não sou mais útil, eu não presto”, disparou.