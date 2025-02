Andressa Urach explica trabalho com filho envolvendo vídeos adultos

Andressa Urach é filmada por Arthur - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach decidiu dar os detalhes de como funciona o trabalho ao lado do filho, Arthur, 19. O jovem é responsável por gravar os vídeos dela para uma plataforma de conteúdo adulto.

Em entrevista ao site da Band, a famosa ressaltou que o trabalho deles é feito com profissionalismo: "Meu filho trabalha comigo. Existe um profissionalismo que as pessoas não entendem. Isso mexe com tabus quando falam: ‘Nossa, mãe e filho trabalhando com conteúdo adulto’".

“Não existe nenhum tipo de safadeza ou vulgaridade no nosso trabalho. É um trabalho como qualquer outro. Ele é o câmera e um ótimo profissional. Se não fosse bom, seria demitido. Tudo é muito organizado, como na televisão. Quem trabalha na TV entende, quem não está nesse meio, não compreende como funciona. Para mim, é um trabalho, e está sendo um sucesso", acrescentou.

O filho de Andressa Urach tem seguido os passos da mãe e feito conteúdos adultos. A mãe aprova a nova profissão do jovem: “Eu super apoio ele e a minha nora. Estou aqui para orientar e fiquei muito feliz por eles terem entrado na plataforma para ganhar o próprio dinheiro".