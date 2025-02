Homem é preso por agredir e ameaçar de faca a própria mãe de 84 anos

O suspeito foi detido pelas equipes do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM) - Foto: Divulgação

Um homem de 43 anos, acusado de agredir a própria mãe, uma idosa de 84 anos, foi preso em flagrante por violar medida protetiva em Santo Estêvão, no Centro Norte da Bahia. O suspeito foi detido nesta terça-feira, 11, pelas equipes do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM), em conjunto com a Delegacia Territorial da cidade.

As irmãs do suspeito denunciaram o homem na última terça-feira, 4, por crimes de lesão corporal, violência psicológica e maus tratos contra a mãe. Segundo a denúncia, o homem, que costumava praticar violência contra a mãe, ainda teria usado uma faca para ameaçar a idosa.

Após o registro da ocorrência, foi solicitada e deferida pela Justiça a Medida Protetiva de Urgência contra o agressor. “O acusado deveria manter a distância mínima de 500 metros da sua genitora, de seus familiares e testemunhas. Ele foi devidamente cientificado e realizado seu afastamento do lar. Entretanto, ele ignorou a decisão exarada e foi visto diversas vezes frequentando a residência da mãe”, explicou a titular do NEAM/Santo Estevão, delegada Alana Fialho.

A partir do momento em que a Polícia Civil tomou conhecimento do descumprimento, diligências foram realizadas com o objetivo de localizar o suspeito. “Conseguimos capturar o agressor dentro da casa da vítima na manhã desta terça-feira e o autuamos em flagrante pelo descumprimento da medida. Ele agora está à disposição do Poder Judiciário”, concluiu a delegada.