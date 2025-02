Após 13 dias, mulher incendiada pelo marido morre em Salvador

Jéssica Novais de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã do domingo, 9, após passar 13 dias internada no Hospital Geral do Estado (HGE). Ela teve mais de 20% do corpo queimado, após ter sido incendiada pelo ex-ex-marido Acenildo Gonçalves de Oliveira, 41. O crime aconteceu em Eunapólis, no final de janeiro.

O suspeito jogou gasolina em Jéssica, depois que ele resolveu terminar o relacionamento de três meses. Ela foi atingida no rosto e no tórax e, mesmo ferida, conseguiu caminhar até o Hospital Regional, onde recebeu os primeiros socorros.

Segundo informações do site Radar News, a prisão de Acenildo já foi solicitada pela delegada Amanda Rezeno, do Núcleo Especializado no Atendimento à Mulher (Neam). A Justiça ainda não autorizou o pedido. O homem não foi localizado.