Dupla suspeita de matar homem a facadas é presa

Dois homens foram presos em flagrante, no domingo, 9, suspeitos de matar a facadas, Udaildes Melquíades de Almeida, de 44 anos, conhecido como Corinho. O crime ocorreu dentro da casa da vítima, no povoado de Palmeirinhas, no municipio de Miguel Calmon, a 361 Km de Salvador. Informações preliminares apontam que víima e suspeitos tinham desavenças. No entanto, não há detalhes se esse desentendimento foi o que motivou o crime.

Udaildes ainda foi levado ao Hospital de Piritiba, no norte da Bahia, e depois transferido para o Hospital Regional, em Jacobina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante a confusão, os suspeitos foram atingidos por tiros de espingarda. Ainda não se sabe quem atirou neles.

Eles foram levados a uma unidade de saúde e depois encaminhados ao sistema prisional e seguem à disposição da Justiça. A dupla foi autuada por homicídio. O corpo de Udaildes foi enterrado, na segunda-feira, 10, no cemitério municipal de Piritiba.