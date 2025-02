Avião de pequeno porte cai, pega fogo e deixa vítimas na Bahia

A causa do acidente ainda é desconhecida, e o caso será apurado pelas autoridades - Foto: Redes sociais

Um avião de pequeno porte caiu e pegou fogo, no fim da tarde desta segunda-feira, 10, na localidade de Barra do Cahy, na cidade de Prado, extremo sul da Bahia. Ao menos uma morte já foi confirmada.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o corpo de uma vítima, que ainda não foi identificada, foi encontrado carbonizado. Agentes da corporação estão em direção ao local.

Uma outra pessoa também estaria no avião, mas chegou a ser socorrida com vida e foi levada para uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde. A causa do acide

"Duas guarnições do 18º Batalhão de Bombeiros Militar, em Teixeira de Freitas foram acionados para a ocorrência. "Uma vítima foi socorrida com vida e levada, por uma aeronave, para uma unidade de saúde. Um corpo carbonizado. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para identificação e demais procedimentos legais", diz a nota do Corpo de Bombeiros.