Pais são presos após bebê de 1 ano morrer por desnutrição grave

A menina foi encontrada na quinta-feira, 6, dentro da casa da família - Foto: Reprodução/TV Sudoeste

Uma bebê de 1 ano e 5 meses morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, com insuficiência respiratória, desnutrição grave e marcas de agressão. De acordo com a Polícia Civil, os pais, um homem de 26 anos e uma mulher de 29 anos, foram presos suspeitos de maus-tratos.

A menina foi encontrada na quinta-feira, 6, dentro da casa da família, por uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Ela estava deitada na cama, perto de insetos e com quadro de desnutrição grave.

Segundo a polícia, a bebê foi levada para a unidade de saúde, onde chegou em estado grave. Um pedido de transferência para uma unidade especializada chegou a ser feito e autorizado, mas a bebê não resistiu.

A polícia afirmou que a menina pesava cerca de 5kg, no entanto, o ideal para a idade dela é que ela pesasse entre 10kg e 12 kg.

Após a morte da bebê, os pais foram levados para a Delegacia de Barra do Choça, onde estão à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil.