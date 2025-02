Suspeito de cometer três homicídios na Bahia se entrega à polícia

Homem foi preso na manhã desta segunda-feira, 10 - Foto: Ascom PC-BA

Um homem, investigado por cometer três homicídios em apenas dois dias no município de Ibirapitanga, na Bahia, foi preso na manhã desta segunda-feira, 10, após se entregar de modo espontâneo na Delegacia Territorial (DT/Itacaré). O suspeito estava foragido desde o mês de dezembro do ano passado, quando os crimes foram cometidos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem agia de forma fria e golpeava as vítimas com pauladas na cabeça. Os crimes causaram grande comoção e pânico na população local, incluindo paralisações na BR 101, no distrito de Itamaraty, devido à gravidade das ações.

| Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

O suspeito foi encaminhado para realizar os exames de praxe e está à disposição da justiça.

Relembre os crimes:

O primeiro homicídio aconteceu no dia 25 de dezembro, quando ele teria matado a pauladas Joseilton Silva dos Santos, de 48 anos, em uma propriedade rural do distrito de Novo Horizonte. A vítima foi atacada enquanto dormia, após beber com o suspeito. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

No dia 29, o suspeito teria cometido dois outros crimes. À madrugada, matou Marilene Silva Nascimento, de 60 anos, no distrito de Jacuba. O caso é investigado como latrocínio, pois o corpo da vítima foi encontrado sem roupas e coberto por um lençol, escondido em um matagal.

No mesmo dia, em Itamarati, o suspeito teria atacado Rafael José dos Santos, de 64 anos, com tiros de espingarda durante um assalto. A moto da vítima não foi localizada no local. Rafael foi socorrido e levado ao Hospital de Base, em Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos.