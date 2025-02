Homem não devolve filho para a mãe e vai parar em delegacia na Bahia

O crime aconteceu no domingo, 9 - Foto: IlustrativaDivulgação/PM-BA

Um homem foi conduzido à delegacia após se recusar a devolver o filho para a mãe, utilizá-lo como escudo e desacatar policiais na cidade de Teofilândia, na Bahia. O caso aconteceu no domingo, 9.

De acordo com a Polícia Militar, a criança, de 3 anos, deveria ser devolvida à mãe às 18h. No entanto, isso não aconteceu. O homem encaminhou várias mensagens por aplicativo afirmando que não entregaria a criança, ainda que a mãe chamasse a polícia. As informações são do g1 Bahia.

A PM foi acionada e os militares foram até a casa da namorada do suspeito. No local, ele se recusou a entregar o filho. O homem entrou em casa, abraçou a criança, a fez de escudo, e desacatou os policiais com xingamentos e ameaças.

Ainda de acordo com a PM, foi preciso o uso da força policial para cumprimento da ordem de guarda da criança. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Serrinha.