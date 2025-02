Ex-prefeito de cidade baiana morre após ser atropelado

André não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução/ Redes sociais

André dos Santos Mamedi, ex-prefeito da cidade de Piraí do Norte, localizada no baixo sul da Bahia, morreu aos 80 anos após ser atropelado no Centro de Gandu, região em que morava, no sábado, 8. O idoso foi atingido por uma motocicleta enquanto atravessava a Avenida Getúlio Vargas.

O motociclista fugiu sem prestar socorro e ainda não foi localizado. Mesmo após ter sido socorrido e encaminhado ao Hospital João Batista de Assis, André não resistiu aos ferimentos.

Inicialmente, o caso foi tratado como acidente, mas com a morte do ex-prefeito, a Polícia Civil de Gandu reclassificou a investigação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A prefeitura de Piraí do Norte se manifestou nas redes sociais lamentando o falecimento do ex-dirigente da cidade.