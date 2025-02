Homem é executado a tiros em avenida de Camaçari

Crime aconteceu na madrugada deste domingo, 9 - Foto: Reprodução

Na madrugada deste domingo, 9, um homem identificado como Luiz Barros Matoso foi morto a tiros no bairro Gleba C, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a PM, o fato ocorreu na Avenida Acajutiba. As informações são do Informe Baiano.

Segundo a Polícia Civil, “o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) realizou as primeiras diligências de apuração do caso. A autoria e motivação ainda estão sendo esclarecidas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado, por meio das guias de perícia e de remoção”, disse Civil em nota.