Mistério: corpo de idoso encontrado em decomposição dentro de casa

SSP informou que a esposa da vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Foto: Reprodução / Metropoles

O corpo de um homem de 79 anos, já em estado de decomposição, foi encontrado por policiais civis na última quinta-feira, 06, em uma casa na Avenida Doutor Epitácio Pessoa, em Santos, no litoral de São Paulo. No imóvel, viviam a esposa da vítima, de 77 anos, e o filho do casal, de 47.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os agentes foram até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão. As investigações indicam que o idoso havia sido internado na Santa Casa dias antes de morrer.

Em nota, a SSP informou que a esposa da vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Idoso de Santos como morte suspeita, encontro de cadáver e exposição ao perigo da integridade e saúde. As investigações continuam.