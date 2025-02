Homem é encontrado morto e algemado em avenida de Salvador

Corpo foi encontrado em uma área de mata - Foto: Ilustrativa | Reprodução | Google Street View

O corpo de um homem, sem identificação formal, foi encontrado na manhã deste domingo, 9, em um área de mata próximo à Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM), agentes foram ao local e constaram o fato isolando a área para que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) pudesse fazer a remoção do corpo. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) emitiu as guias para a remoção de um corpo de homem morto por disparos de arma de fogo no bairro do Retiro.

Segundo informações preliminares, o corpo estava algemado e em estado avançado de decomposição. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.