Pânico: Represa registra 7 ataques de piranhas nos últimos 15 dias

No interior de São Paulo, a Represa do Broa registrou, nos últimos 15 dias, sete ataques de piranhas. Seis dos incidentes ocorreram na semana retrasada, e outro foi registrado no sábado, 08, apesar da proibição imposta pela Prefeitura de Itirapina. O episódio tem gerado preocupação entre moradores e turistas, que continuam atentos à situação.

No dia 27 de janeiro, a administração municipal publicou um decreto no Diário Oficial, que entrou em vigor imediatamente, proibindo temporariamente o acesso de banhistas à Represa do Broa (Balneário Santo Antônio). "A medida foi adotada devido aos recentes ataques de piranhas na área, que representam risco à segurança dos frequentadores, turistas e também dos moradores locais. O decreto abrange toda a extensão da área de banho e os pontos de entrada utilizados por banhistas", explicou a Prefeitura.

A Prefeitura de Itirapina ainda informou que medidas de manejo e controle ambiental estão sendo planejadas para reduzir os riscos associados à presença das piranhas. "A Prefeitura orienta os cidadãos a respeitar a interdição e acompanhar as atualizações sobre a situação", completou a administração municipal, um alerta reforçado pela Defesa Civil da cidade.