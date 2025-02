Mulher com “pior dor do mundo” reconsidera eutanásia após nova doença

Carolina começou a sentir os primeiros sintomas da neuralgia dos trigêmeo quando tinha apenas 16 anos - Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Carolina Arruda, a jovem que sofre com uma condição rara conhecida como “a pior dor do mundo” disse por meio das suas redes sociais que voltou a considerar a eutanásia — suicídio assistido — após receber um novo diagnóstico.

A jovem possui dor crônica por ter neuralgia do trigêmeo, e mais recentemente também foi diagnosticada com uma outra doença, que afeta a coluna vertebral, o tórax e a pélvis.

“Faltavam apenas alguns exames para concluirmos o nosso diagnóstico e finalmente pegamos o diagnóstico de espondiloartrite axial”, começou a dizer. A mulher também relatou que a doença responde a “todas as dores no corpo nas articulações que sente e as limitações dos movimentos”.

Carolina começou a sentir os primeiros sintomas da neuralgia dos trigêmeo quando tinha apenas 16 anos. Em agosto de 2024, ela passou por uma cirurgia na face para tentar controlar as dores que sente.

O novo diagnóstico também envolve dor. A espondiloartrite axial é uma doença reumática inflamatória crônica que afeta a coluna vertebral, o tórax e a pélvis.

Segundo Carolina, ela procurava uma resposta para esse diagnóstico há anos. “Porque eu fui perdendo o movimento ao longo dos anos. Agora finalmente eu posso começar o tratamento com imunobiológico”.

Carolina disse que estava reconsiderando a opção de eutanásia. “Até então eu tinha deixado essa ideia em ‘stand by’ […] mas mesmo depois de seis cirurgias, inúmeros tratamentos alternativos, medicamentos e diversas outras terapias que já tentei, a dor continua e tá voltando cada vez mais forte.”

“Essa última semana eu passei os piores dias da minha vida e desde então eu passei a reconsiderar a ideia da eutanásia. Parte dos meus documentos já estão separados, eu estou atrás de um advogado que possa me ajudar a obter esse passaporte e a legalização dos papéis que possam ser aprovados lá na Suíça e aqui no Brasil. O problema é que esse processo é extremamente burocrático e leva muitos anos, podendo chegar a cinco ou mais anos”, desabafou.