Homem é preso transportando drogas em carro com placa de papel

Após o acidente, ainda tentou escapar a pé - Foto: Divulgação/PM Rodoviária

Em São Paulo, um homem de 66 anos foi preso em flagrante transportando uma grande quantidade de drogas em um carro usando uma placa de papel. O caso aconteceu na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão, litoral paulista, no sábado, 08. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, ele tentou fugir, mas colidiu contra uma barreira de concreto e acabou detido.

Suspeito foi autuado por tráfico de drogas, desobediência e por dirigir sem permissão ou habilitação | Foto: Divulgação/PM Rodoviária

Os policiais rodoviários identificaram a irregularidade na placa e deram ordem de parada ao motorista, que desobedeceu e seguiu em alta velocidade. Durante a fuga, ele perdeu o controle do veículo e bateu no km 263 da rodovia. Após o acidente, ainda tentou escapar a pé, carregando uma mala, mas foi alcançado e preso pelos agentes.

Ao ser detido, o suspeito confessou que havia adquirido um tablete de cocaína por R$ 20 mil no Terminal Rodoviário do Guarujá e pretendia transportá-lo até Porto Feliz, no interior de São Paulo. Além da cocaína, foram encontradas porções de crack e haxixe em sua posse.

Apesar da placa irregular, os policiais verificaram que não havia adulteração no motor ou chassi do veículo. No entanto, o homem estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada.

Após a prisão, ele foi encaminhado para atendimento médico no Pronto-Socorro de Cubatão e, em seguida, levado à Delegacia da cidade. O suspeito foi autuado por tráfico de drogas, desobediência e por dirigir sem permissão ou habilitação.