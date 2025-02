Seis banhistas ficam feridos após ataque de piranhas em represa

Piranha se reproduz na planície pantaneira - Foto: Reprodução | Shutterstock

No último fim de semana, entre os dias 25 e 26 de janeiro, um ataque de piranhas na Represa do Broa, localizada em Itirapina, no interior de São Paulo, resultou em seis banhistas feridos, incluindo cinco adultos e uma criança. Segundo a Defesa Civil, as vítimas, todas turistas, tiveram ferimentos, sendo que apenas uma delas sofreu um caso mais grave, com uma mordida no dedão do pé. Duas das vítimas foram encaminhadas ao Hospital São José, enquanto as demais receberam atendimento por meios próprios.

Em comunicado emitido na manhã desta segunda-feira, 27 de janeiro, a Prefeitura de Itirapina informou que medidas estão sendo adotadas para evitar novos incidentes. As autoridades locais estão mapeando as áreas de desova das piranhas e sinalizando essas regiões para alertar os banhistas. A cidade também explicou que o ataque ocorreu durante a piracema, período de reprodução das piranhas, quando os machos defendem seus ninhos nas margens do rio, o que pode gerar esses incidentes com banhistas.

A Prefeitura ressaltou que, embora ataques de piranhas tenham sido registrados em cidades vizinhas, como Pereira Barreto e Santa Cruz da Conceição, esse tipo de ocorrência é inédito no município de Itirapina, situado na região isolada da Represa do Broa.