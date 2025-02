Brasil registra 33 denúncias por hora de violência infantil

A maioria das denúncias refere-se a negligência, violência física, psicológica e sexual - Foto: Pixabay

Em 2024, o Brasil registrou uma média de 33 denúncias por hora de violações contra crianças e adolescentes através do Disque 100, superando 289,4 mil casos no ano. A maioria das denúncias refere-se a negligência, violência física, psicológica e sexual.

Os dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que cerca de 80% das agressões ocorreram no ambiente doméstico, e as principais vítimas são meninas negras.

Os especialistas do governo ainda alertam para uma possível subnotificação desses crimes, especialmente em áreas remotas, e destacam a importância de campanhas de conscientização e da capacitação de profissionais para identificar e lidar com esses casos.

A gestão federal lançou programas e campanhas, como o "Quebre o Silêncio. Denuncie", para combater essas violações e incentivar a população a denunciar por meio do Disque 100, WhatsApp (61) 99611-0100 ou Telegram.